Poederoijen krijgt er 45 huizen bij

De twee zijn al langer met elkaar in gesprek. De projectontwikkelaar had in eerste instantie om 90 woningen gevraagd maar aan zoveel huizen is volgens wethouder Gijs van Leeuwen in Poederoijen geen behoefte. Dat plan werd om die reden afgewezen. Voor 45 huizen is de gemeente wel te porren, al gelden er wel enkele voorwaarden.