Poelen bij Portage in Zaltbommel gedempt; buurt vreest voor leven van tientallen kikkers

ZALTBOMMEL - Tot grote schrik van buurtbewoners heeft een aannemer in opdracht van de gemeente Zaltbommel de twee waterpartijen bij winkelcentrum Portage gedempt. In die poelen zaten tientallen kikkers.

Dat er extra parkeerplaatsen op de plek van de twee waterpartijen bij de Aldi aan de Prins Bernhardweg komen, daarvoor is nog wel begrip. Maar dat het werk precies in de paringstijd van de kikkers wordt uitgevoerd, is bij omwonenden in het verkeerde keelgat geschoten.

Groen en luidruchtig

Veel water stond er niet in de poelen, maar precies genoeg voor kikkers. En die zaten er volop. Groen en luidruchtig. Kwakend probeerden ze de ideale partner te lokken. Terwijl dat proces in volle gang was, zijn de poelen leeggehaald en gedempt.

En dat heeft op sociale media tot de nodige verontwaardiging geleid, bij mensen die vrezen dat de dieren hierbij het leven hebben gelaten. Een gemeentewoordvoerster laat desgevraagd weten dat dat niet het geval is. ,,De aannemer heeft de dieren voor de werkzaamheden verhuisd naar een andere sloot.”

Kikkers zijn beschermd