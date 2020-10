Politie bekeurt verdacht duo in Poederoijen en vindt drugs in auto

Eindho­venaar verstopt levensge­vaar­lijk goedje in achtertuin: twee milligram fentanyl is al dodelijk

20 oktober DEN BOSCH - Natuurlijk is Eindhovenaar Frank B. onschuldig, natuurlijk wist hij niet wat voor afschuwelijk gevaarlijk spul in zijn schuurtje lag. “Juist dat schuurtje bewijst dat. Wie zou dit levensgevaarlijke goedje zo dom bewaren? Dat leg je vacuümverpakt in een kluis, niet in een zak in je achtertuin.”