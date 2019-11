Politie boos over kijkersfile op A2 na ongeval in Zaltbommel: ‘We hebben nog vacatures openstaan’

Op het Van Voordenpark in Zaltbommel was die donderdag een auto over de kop geslagen. Tot grote verbazing van agenten ontstond er vervolgens op de naastgelegen A2 een lange file, omdat automobilisten het ‘nodig’ vonden om naar het incident te kijken. ,,Dit kijkgedrag zorgt voor gevaarlijke situaties en onnodig oponthoud. We zagen zelfs mensen voorbij rijden die doodleuk even de snelheid eruit haalden om nog langer te kunnen kijken. Voor de mensen die graag nieuwsgierig zijn en willen kijken, we hebben nog vacatures openstaan binnen onze organisatie zodat je altijd vooraan kunt staan”, sluit de politie cynisch af.