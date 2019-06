‘Politie gebruikte omstreden methode ‘Mr Big’ in onderzoek naar moordverdachte uit Nederhemert’

Snelle boot van Zaltbommel naar Loevestein maakt zonnige start, maar er moet geld bij

3 juni ZALTBOMMEL - Ook deze zomer vervoert veerdienst Riveer met hoge snelheid passagiers over de Waal van Zaltbommel naar Slot Loevestein en terug. De proef met deze snelle verbinding was vorig jaar zo'n groot succes, dat besloten is om ook deze zomer te varen.