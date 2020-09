Politie haalt overleden persoon uit water in Kerkdriel

VIDEO Gebaren­tolk Monique staat prins carnaval Gijs XVI bij; gaat carnaval in Ammerzoden door?

18 september AMMERZODEN - Uitbundig carnaval vieren in 2021 wordt lastig, maar in Ut Malse Arckeldurp is er altijd wel een mouw aan te passen. ,,We gaan kijken wat er wel kan.”