Politie heeft handen vol aan verwarde mensen

ZALTBOMMEL/GAMEREN - Een vijfde deel van de tijd van de politie gaat op aan meldingen over verwarde mensen. In 2019 zijn agenten in Oost-Nederland, waar de Bommelerwaard bij hoort, 17.568 keer uitgerukt voor overlast door verwarde personen. Elke melding kost uren werk. Leden van de Tweede Kamer schrikken van de cijfers. ,,De zorg voor verwarde mensen is door de ondergrens gezakt.”

Er zijn legio voorbeelden van verwarde mensen waar de politie de handen vol aan heeft. Een bekend geval was de man die in Gameren jarenlang de schrik van de buurt was. De gemeente Zaltbommel kocht uiteindelijk zijn woning. In zijn nieuwe woonplaats in Groningen ging de man op dezelfde voet verder.

40 keer in actie voor één persoon

In Angerlo bij Doesburg moest de politie sinds mei al meer dan 40 keer in actie komen. Daar zorgt een 50-jarige man constant voor onrust. Per keer waren agenten zo’n drie uur met hem bezig. Pas afgelopen week was er plek voor hem in een ggz-instelling.

De politie pleit nu voor een veel snellere aanpak van verwarde mensen. Herman van Haarlem is teamchef zorg en veiligheid bij de politie in Oost-Nederland. ,,Het komt vaak voor dat we meerdere keren in actie moeten komen voor één en dezelfde persoon. Hulp verlenen is onze taak, maar het liefste zou je willen dat zo iemand al na een of twee meldingen de juiste hulp krijgt.”

Lastig

,,De ideale situatie is dat iemand al na een eerste melding geholpen wordt. Maar we zien ook dat dat lastig is, omdat niet iedereen hulp wil. En we kunnen iemand niet zomaar vasthouden als er geen reden is voor gedwongen opname”, zegt Joris van ‘t Hoff. Hij houdt zich bij de politie Oost-Nederland bezig met samenwerking met instanties binnen het thema zorg en veiligheid.

Door in elke gemeente of vanuit de GGD iemand aan te stellen die de politie helpt bij de aanpak van probleemgevallen, kunnen verwarde mensen sneller de juiste hulp krijgen, zegt Van ‘t Hoff. En dat is precies het advies dat Zaltbommel en Maasdriel een jaar terug kregen van de Adviesraad Sociaal Domein. Een wijk-GGD’er toevoegen aan de gebiedsteams en buurtteams is volgens voorzitter Leen van Leersum nodig om zo snel mogelijk in beeld komt welke mensen dringend hulp nodig hebben.

,,Ik wist dat dit speelde, maar toch schrik ik van deze cijfers”, zegt Ronald van Raak, Tweede Kamerlid voor de SP. Volgens hem tonen de politiecijfers aan dat de aanpak van verwarde personen ‘door de ondergrens’ is gezakt.

Het loopt de spuigaten uit

Ook CDA-kamerlid Chris van Dam zegt dat het de ‘spuigaten uitloopt’. ,,Het probleem is veel te veel op het bord van de politie komen te liggen.’' Van Raak stelt dat de flinke politie-inzet het directe gevolg is van bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. ,,Het is heel frustrerend voor agenten dat ze uren bezig zijn met iemand die verward is en dat er vervolgens geen plek is voor zo iemand. De politiecel is er niet geschikt voor, er is geen opvangplek in de zorg, dus zo iemand staat direct weer buiten.”