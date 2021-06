Politie houdt opnieuw grote verkeerscontrole in omgeving fruithandel De Groot in Hedel

BD 250 Huh? Het Brabants Dagblad in Gelderland!? Dat zit zo

18 juni ZALTBOMMEL - De Calimero van het BD? Dat is de Bommelerwaard. Maar je zult er maar mogen werken, in dat schitterende gebied tussen de mooie Maas en die woeste Waal waar altijd wel iets te beleven valt. ,,In Kerkdriel vieren ze keihard carnaval, in het westen ervan is het de bijbel voor en de bijbel na.”