Politie houdt per toeval Bosschenaar aan op station Zaltbommel: moet 27 dagen celstraf uitzitten

video Ruim twintig brandstich­tin­gen in Bommeler­waard en omgeving: caravan en aanhangwa­gens gaan in vlammen op

BOMMELERWAARD - Met meerdere brandstichtingen was het donderdagavond en -nacht weer raak in de Bommelerwaard en het nabije rivierenland. In Poederoijen ging opnieuw een caravan in vlammen op, terwijl daar en in omliggende dorpen ook aanhangwagens de klos waren. De brandweer heeft alle branden veilig kunnen blussen.

31 december