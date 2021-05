Politie vindt geen wapens, maar wel andere illegale spullen tijdens controle van 200 auto's in Maasdriel

Start van aanleg voetbalvel­den HRC’14 loopt twee maanden vertraging op

5 mei ROSSUM/HURWENEN - Er is ruim een half miljoen euro extra nodig om de nieuwe voetbalvelden van HRC’14 aan de Maarten van Rossumstraat in Rossum aan te leggen. Het college van Maasdriel wil daarvoor een aanvullend krediet beschikbaar stellen. Als de gemeenteraad daar in juni ja tegen zegt, kan de aanleg direct van start.