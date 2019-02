Politie zet drie snelheidsduivels aan de kant

Gezondheid staat voor politiek Maasdriel op 1 bij kwestie geitenhou­de­rij

15 februari KERKDRIEL/ROSSUM Gezondheidsrisico’s zouden het allerbelangrijkst moeten zijn in de discussie over de uitbreiding van de geitenhouderij van Alexander van der Schans bij Rossum. ,,En dan gaat het niet over Q-koorts”, zei Kees van Drunen tijdens de gemeenteraadsvergadering van Maasdriel.