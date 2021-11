Politiek geeft groen licht voor plannen Sint-Maartenskerk en Poorterij

Hoe ga je met elkaar om? Wethouders in discussie met leerlingen Cambium tijdens Week van Respect

ZALTBOMMEL - De jonge generatie ‘moeilijker’ dan vorige? Helemaal niet. Maar ze hebben een hoop aan het hoofd. Hun imago heeft serieus last van social media, maar ze weten heus wat respect is. En ze kunnen meer dan ze denken. Een beetje hulp daarbij kan geen kwaad. In de Week van Respect - begin november - gaan Bommelerwaardse wethouders de klassen van het Cambium College in voor een gedachtewisseling over ‘hoe je met elkaar omgaat’.

21 oktober