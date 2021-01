Politiek Maasdriel wil meer weten over huisnummers voor chalets en stacaravans

De provincie Gelderland maakte op 6 januari bekend dat 9500 stacaravans en chalets een huisnummer hebben gekregen. Dat maakt de bewoners ervan minder anoniem en het komt de veiligheid op de campings ten goede, is de redenering.

Criminaliteit bestrijden

Naast het zichtbaar maken van mogelijk kwetsbare bewoners is de huisnummering, zo stelt het provinciebestuur, ook een goed middel om criminaliteit te bestrijden. In Gelderland staan vermoedelijk zo’n 15.000 stacaravans, maar deze staan niet allemaal in de zogeheten Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). In die databank staan basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Stacaravans zitten niet vast aan de grond en dus zijn ze niet opgenomen in de BAG.

De informatie over de gebouwen is te koppelen aan de de administratie die gemeenten hebben over de mensen die op hun grondgebied verblijven, de Basisregistratie Personen. Op die manier is duidelijk te maken wie op welk adres verblijft, dus ook op campings.

Geen dwang

Inmiddels hebben 9500 stacaravans een adres gekregen, met name op de Veluwe. In het rivierengebied hebben Zaltbommel, West Maas en Waal en Neder-Betuwe de huisnummers op de campings geregistreerd. Met Maasdriel als opvallende afwezige hebben de campings in de ene helft van de Bommelerwaard straks dus wél huisnummers en in de andere helft niet. Volgens de woordvoerder van gedeputeerde Peter van ‘t Hoog kan de provincie geen dwang uitoefenen om een gemeente mee te laten doen. ,,We bieden de service gratis aan en we hopen dat gemeenten er gebruik van maken. Maar verplichten kunnen we het niet.”

Bart de Leeuw van Samen Sterk Maasdriel wil kortweg weten waarom Maasdriel niet mee wil doen aan het project. ,,Ik denk dat er al heel goede stappen gezet zijn op de camping in Kerkdriel. Het is nu zaak om het ook netjes te houden. Daar heb ik alle vertrouwen in. Als er middelen zijn die kunnen helpen om controle te houden, dan zijn die zeker het onderzoeken waard. Ik begrijp dat het college hier al een keuze over gemaakt heeft. Daar ben ik benieuwd naar. Op basis van het antwoord kunnen we bepalen of huisnummering mogelijk toch nog interessant is voor de genoemde of andere locaties in Maasdriel.”

Kees van Drunen van PvdA/GroenLinks wil weten welke mogelijkheden huisnummering van chalets en stacaravans gemeenten biedt als het om het vinden van kwetsbare mensen of criminelen gaat.

Aanvullend op afspraken

Van Drunen wil ook weten welke afspraken de gemeente op dit punt heeft gemaakt met Europarcs, het bedrijf dat camping Maaszicht in Kerkdriel heeft omgevormd tot Resort aan de Maas. Het raadslid wil duidelijk krijgen wat huisnummering aan extra mogelijkheden biedt naast de gemaakte afspraken met Europarcs.

Mogelijk heeft huisnummering en opname van de chalets in de basisregistratie voor adressen nog meer voordelen, denkt Van Drunen. Hij denkt daarbij aan hulpverleners die in geval van nood beter kunnen bepalen waar ze in geval van nood moeten zijn of de mogelijkheid om belasting te heffen.