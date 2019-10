Politiek Zaltbommel: ‘Laagvliegen moet op lijst met veiligheidsrisico's’

ZALTBOMMEL - Dat laagvliegende helikopters niet worden genoemd in het lijstje met de mogelijke veiligheidsrisico's voor de gemeente Zaltbommel, is volgens de lokale politiek onterecht. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid kan dan ook een reactie op het regionaal risicoprofiel verwachten.

Eén keer in de vier jaar houdt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, waar ook Zaltbommel en Maasdriel onder vallen, de risico's waaraan het gebied kan worden blootgesteld opnieuw tegen het licht. Immers, hoe beter je die in beeld hebt, hoe beter je kunt reageren als het een keer mis gaat. De Zaltbommelse politiek sprak deze week over dat regionale risicoprofiel voor de komende vier jaar.

Verbazing

Voor Zaltbommel gaat het dan onder andere om de kans op een overstroming, een ongeluk met gevaarlijke stoffen op de Waal, de A2 en het spoor, of een incident bij risicovolle bedrijven als Sachem Europe bv en Mainfreight. Tot grote verbazing van de commissieleden Van der Wiele (VVD) en Van der Toorn (SGP) wordt in het profiel niet gesproken over het risico dat laagvliegende helikopters van Defensie met zich meebrengen. Zij kregen bijval van de andere fracties.

Volgens burgemeester Pieter van Maaren vindt de Veiligheidsregio het risico van laagvliegen te klein voor vermelding in het profiel. En dat begrijpen de commissieleden niet. Want iedereen in het rivierengebied heeft de incidenten van 2007 en 2018, toen Apache-helikopters bij Hurwenen en Culemborg tegen hoogspanningskabels vlogen en daarmee grote stroomstoringen veroorzaakten, nog vers in het geheugen.

Burgemeester Pieter van Maaren zegde toe dat dit wordt teruggekoppeld naar de Veiligheidsregio. Dat gebeurt in een officiële zienswijze. Hij meldde ook dat hij op 23 oktober een gesprek op het provinciehuis in Arnhem heeft over chemiebedrijf Sachem. ,,De gedeputeerde heeft mij uitgenodigd", zei hij desgevraagd.

Sachem

In de vergadering over het veiligheidsprofiel deed Erik Können van de SP een beroep op het college om een rampscenario bij Sachem uit te werken. ,,Kijk naar de grote brand bij een chemisch bedrijf in het Franse Rouen eind september. Dat kan hier ook gebeuren.”

De Stichting Veiliger Zaltbommel en het comité Bezorgde Burgers Zaltbommel hebben deze week ook weer bij het gemeentebestuur aan de bel getrokken over de risico's van Sachem. Dit naar aanleiding van een inspectie bij dit bedrijf in april 2019. In het rapport dat daarvan is opgemaakt valt te lezen dat er vier overtredingen zijn geconstateerd en dat Sachem die in orde moet maken. Het gaat om twee middelzware en twee lichte overtredingen.