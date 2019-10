Pont tussen Brakel en Herwijnen vaart tijdens weekendafsluitingen A2 tot middernacht

Omleidingsroutes

In mei was de snelweg twee weekeinden afgesloten van het noorden naar het zuiden. Toen was het erg druk van Vuren naar Brakel. Rijkswaterstaat had toen overigens geen beroep op Riveer gedaan. Dat is deze keer anders; de pont maakt deel uit van de omleidingsroutes.

Brandweerwedstrijd

Ook voor de brandweerposten in de Bommelerwaard is de afsluiting een probleempje. Zaterdag houden de posten de traditionele onderlinge wedstrijd. Die wordt gehouden in Waardenburg. Er is aan Rijkswaterstaat gevraagd of de brandweerwagens via de strook voor langzaam verkeer naar Waardenburg mogen rijden. Rijkswaterstaat heeft daar geen toestemming voor gegeven. De route mag alleen voor calamiteiten worden gebruikt. Daar valt deelname aan een brandweerwedstrijd niet onder. En dus zullen de ploegen van Brakel, Nederhemert, Gameren Zaltbommel, Hedel en Kerkdriel ook met de pont of via een van de bruggen in Waardenburg moeten zien te komen.