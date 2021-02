Ponten van Riveer gaan vanaf 1 maart weer normaal varen

Er werd bijvoorbeeld van Brakel naar Herwijnen niet elk kwartier gevaren, maar als er genoeg aanbod was. En het veer tussen Aalst en Veen was alleen in de ochtend en in de tweede helft van de middag in de vaart. Dat wordt nu weer teruggedraaid. Uitzondering is dat het Brakelse veer vanwege de avondklok tot 20.00 uur in de vaart is. De veerdienst verwacht dat het drukker wordt door de versoepelingen voor het middelbaar onderwijs.