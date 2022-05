Pontoon 40-45 bij Bommel met aanvalsboten de Waal over; ‘alles is echt of tot in precisie nagemaakt’

ZALTBOMMEL - Een oranje rookgordijn hangt tussen de kribben aan de Zaltbommelse kant van de Waal als aan de overkant vier kleine bootjes zich losmaken van de rechteroever. Op spierkracht steken ze de rivier over, met een regelmatige schreeuw aangemoedigd om de peddels op hetzelfde moment in het water te steken..

Zo eren de leden van Pontoon ‘40-’45 de militairen en de verzetsmensen die tijdens de oorlog de Waal als hindernis hadden. De leden van de re-enactmentgroep uit Medemblik en hun collega's van MARS hadden een flink kampement opgezet aan de Waalkade. Dat trok de aandacht van vele honderden mensen die veel belangstelling hadden voor de historische uitrusting van de hobbyisten. En die hebben oog voor detail. ,,Alles is echt of tot in precisie nagemaakt", legt Olaf uit, het enige Bommelerwaardse lid van de vereniging.

Exacte kopieën

Al gaat het maar om de markeringen op de vrachtwagens. Zo blijkt 3A 509E LP 72 te staan voor het Derde Leger (3rd Army) 509 Engineers Light Pontoon 72. En de aanvalsboten waarmee de pontonniers de Waal trotseren, zijn exacte kopieën van de originelen.

,,We hebben met deze boten in 2019 ook de Waalcrossing bij Nijmegen nagespeeld", vertelt hij over de herdenking van 75 jaar Market Garden, de poging om de brug bij Arnhem te veroveren. ,,Overigens is dit is niet het type boot waarmee de Amerikanen dat destijds deden. Die gebruikten daarvoor bootjes van canvas. Leden van onze club hebben er daar ook een van nagebouwd op basis van een nog origineel exemplaar in het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Daar ging 300 uur werk in zitten.”

Oog voor detail

Oog voor detail dus en dat geldt ook voor de manier waarop de boten naar Zaltbommel zijn gebracht en aan de oever zijn gelost: met antieke vrachtwagens en een authentiek A-frame als hijsconstructie. ,,Met gebruik van de lier van de vrachtwagen. Je moet het wel correct uitbeelden", benadrukt Olaf.

Zijn foxholebuddy Tjalf uit Valkenswaard geeft eerlijk toe dat zijn motorfiets met zijspan niet helemaal aan die definitie voldoet. ,,Die is nog niet misschien uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog, maar dat is dan ook een verschil van zo'n 20.000 euro.” Voor de gelegenheid zijn motor en zijspan, waarin de hond meereist, legergroen gespoten. ,,En het is wel een van de publiekstrekkers hier", grijnst hij. Wie te nieuwsgierig is, krijgt wel groene handen en kleren als souvenir.

Dropping broodjes

De legerbasis in Bommel is een van de vele hoogtepunten van Tour de Waal, net als het droppen van broodjes vanuit een vliegtuig. Een feest voor de kinderen, die rond één uur massaal naar de plek rennen waar ze neer zijn gekomen. Het is een verwijzing naar operaties Manna en Chowhound in 1945, waarbij voedsel werd gedropt vanuit bommenwerpers. Er bestaan beelden uit die tijd van B17's die laag over Zaltbommel scheren. In Zuilichem ging een van de twee droppingen mis. Alle broodjes belandden in de Waal.

Het bevrijdingsdagevenement tussen Slot Loevestein en IJzendoorn is voortgekomen uit een Beeld van Oranje Linten. Die 7 kilometer lange V langs beide oevers van de Waal was in 2014 mede het initiatief van kunstenares Joyce Bloem uit Tuil. Drie jaar later overleed ze. ,,Ik denk dat ze het vandaag heel mooi zou hebben gevonden", zegt pontonnier Olaf.

Bikkelen

Dennis Kiekebos deelt die mening van harte. ,,We hebben gebikkeld vandaag", zegt hij tevreden nadat de vier boten onder applaus de Bommelse oever hebben gehaald. ,,Bikkelen hoort bij bevrijdingsdag. Vrijheid is werk in uitvoering.”

Volledig scherm Zaltbommel bevrijdingsdag, pontoon 40-45 steken met aanvalsboten de Waal over. © Roel van der Aa



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.