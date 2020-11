Poorterij sluit moeilijk jaar leuk af met ‘Alle 30 Bommels’

ZALTBOMMEL - Terwijl andere theaters vanwege de begrensde bezoekersaantallen de deuren dicht houden, gooit De Poorterij in Zaltbommel ze in december juist open. Om het jaar toch nog een beetje gezellig af te sluiten, staat er een ‘kerstbeleving’ op het programma.

,,We laten het hoofd niet hangen", zegt directeur Ivo van Harmelen. ,,Dertig is de max, maar De Poorterij zet door. Ondanks de beperkingen blijven we mogelijkheden zien.” En dus gaan de duren van het theater in december een paar keer open.

Diederick Ensink speelt op donderdag 3 december Diederick’s Debuut. De eerste theatershow van de man die we kennen van Holland Got’s Talent, diverse shows van Jeans, een aantal musicals en verschillende theatershows van Purper.

Diederick Ensink © De Poorterij

Zaterdag 12 december staat De Poorterij in het teken van ‘Alle 30 Bommels, een kerstzinnige beleving'. Een ingelast en lokaal gekleurd programma waar op dit moment achter de schermen hard aan wordt gewerkt. Er komen in ieder geval drie middagvoorstellingen van 30 minuten, met 30 personen in de zaal, en dertig elementen op het podium.

Van Harmelen wil niet al te veel verklappen. ,,Er zit in ieder geval een kerstvertelling van een bekende Bommelaar in, en verder wordt het programma ingevuld door gebruikers en bespelers van De Poorterij. Bezoekers moeten zich maar laten verrassen, geen voorstelling is hetzelfde.”

Foyer

‘Alle 30 Bommels’ moet in ieder geval een leuke belevenis worden. En daarvoor heeft Van Harmelen ook plannen met de nu nog kale foyer. ,,Ik zie een etalage in kerstsfeer voor me, waar hopelijk ook de middenstanders aan mee willen doen. Ook hier zal het getal 30 een rode draad zijn. Leuke ideeën zijn welkom.”

Wie ‘Alle 30 Bommels’ wil bezoeken, moet wel reserveren. De entree is gratis, maar een bijdrage van 30 dubbeltjes wordt gewaardeerd, zo laat De Poorterij weten. Meer informatie volgt op de website en de Facebookpagina van het theater.

Barrie Stevens

Barrie Stevens sluit op 18, 19 en 20 december het bizarre theaterjaar af. Hij was de afgelopen maanden kind aan huis in De Poorterij en zette er zijn one-man-show I'm an Artist in elkaar. In deze kleinschalige voorstelling zingt, danst en vertelt hij over zijn leven.

Barrie Stevens. © De Poorterij