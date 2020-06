Poorterij start voorzichtig weer op maar worstelt met coronaregels

ZALTBOMMEL - De Poorterij in Zaltbommel zat eind vorig jaar al in een crisis. Corona kwam daar nog eens overheen. Theaters mogen weer open, maar de regels zijn streng. Een uitdaging voor Ivo van Harmelen, die is aangesteld om de Poorterij uit het dal te trekken.

Er is opgeruimd, schoongemaakt en geverfd. En met meer ruimte tussen de zitjes en een spatscherm op de bar is de foyer coronaproof. Ondanks dat het theaterseizoen voorbij is, kriebelt het bij Ivo van Harmelen. Hij is aangesteld om de boel weer vlot te trekken en wil niets liever dan de Poorterij vol met volk en gezelligheid. Maar ja, hoe doe je dat in de huidige tijd?

Flinke klus

Van Harmelen heeft een flinke klus op zijn bord. Een half jaar geleden is hij aangesteld om de crisis die door het vertrek van de vorige exploitant was ontstaan op te lossen. Puin ruimen, het lopende seizoen afmaken en het komende seizoen op poten zetten, dat was de bedoeling. Maar toen kwam het coronavirus en werd alles anders.

De boel ging op slot en alle voorstellingen werden afgelast. Voor het volgende seizoen staat een gevarieerd programma in grote lijnen in de steigers, maar bevestigingen ontbreken nog. ,,Er is nog te veel onzeker", zegt Van Harmelen, ,,voor ons, maar ook voor de impresariaten."

Een derde van de stoelen

Vanwege de huidige afstandsregels kan De Poorterij nu maar 84 theaterstoelen benutten. ,,Dat is een derde van onze capaciteit en daarmee draaien we verlies. En hoe zit het met de horeca? Kunnen onze gasten hier nog wel op een gezellige manier iets drinken? We weten het niet."

Niks doen is voor Van Harmelen echter geen optie. ,,We gaan toch voorzichtig opstarten en denken creatief na over oplossingen. Zo draait Cinemaarten op 16 juni drie keer dezelfde film. Het publiek wordt verdeeld en tussendoor maken we alles schoon."

Herkansing

En nu maar hopen dat het programma voor het komende seizoen door kan gaan. Ook de afgelaste optredens staan ertussen; een herkansing voor de mensen die nog een kaartje hebben. Vanwege alle onzekerheden verschijnt er geen seizoensbrochure. ,,Maar via andere kanalen zullen we iedereen op de hoogte houden."

Politiek praat over Poorterij en omgeving

Donderdag 11 juni zet de Bommelse politiek een eerste stap in de discussie over de toekomst van de Poorterij, als theater én als buurthuis. Ook de huisvesting komt aan de orde. Nieuwbouw (op een andere locatie) is niet uitgesloten. Tweede helft van dit jaar moet hierover meer duidelijkheid komen.

Op de politieke agenda staat donderdag ook de toekomst van het aangrenzende gebied de Bossche Poort (Boschstraat/Omhoeken). Daar gaat veel veranderen. Er zijn plannen voor koopwoningen, zorgappartementen voor Prezzent en een parkeervoorziening.