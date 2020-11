Poorterij verhuist mogelijk naar Sint Maartenskerk of naar de Waluwe

Zomer 2021

Wethouder Adrie Bragt: ,,Met dit voorstel leggen we de basis voor een nieuw cultureel centrum in Zaltbommel, dat toekomstbestendig is en een grote bijdrage kan leveren aan het rijke culturele leven in onze gemeente”. De kans dat De Poorterij in de Nieuwstraat blijft zitten is volgens hem klein. ,,Dan zou je het huidige gebouw moeten verbouwen of op die plek slopen en nieuw bouwen. Dat is eigenlijk geen optie.”