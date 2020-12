Popmuziek in de Bommelerwaard; Aad Zilverschoons duik in de muziekwereld

Aad Zilverschoon schreef een 100 pagina's lange herinnering aan de Bommelerwaardse bandjes uit de jaren 60 en 70. ,,Voor wie erbij was of wie het wil ontdekken.''

The Shouts, Funky Butt, The Moondogs, Clockhouse - wie kent ze nog? Het zijn namen van muziekgroepjes die ruim een halve eeuw geleden actief waren in de Bommelerwaard en omgeving. De regio telde destijds tientallen kleine amateurbands die een gooi deden naar plaatselijke roem, al dan niet geïnspireerd door hitlijstaanvoerders als The Beatles.

Vooral in de weekenden traden ze op in dorpshuizen, verenigingsgebouwen, kantines, dancings en tal van andere locaties, trouw gevolgd door hun fans. De meeste bandjes zijn inmiddels diep weggezakt in het collectief geheugen, maar een onlangs verschenen boek zet ze opnieuw in de spotlights.

Mini-encyclopedie

Aad Zilverschoon (69) is de auteur. Hij werkte twee jaar lang aan de fraaie mini-encyclopedie en toont trots het eindresultaat: een luxe hardcoveruitgave, waarin op chronologische volgorde de toen nog jonge popmuzikanten en hun bands worden belicht. Met lange teksten en veel foto's schetst hij een tijdsbeeld dat veel 50-plussers zullen herkennen.

Nette pakken

Opmerkelijk zijn de artiestenfoto's met kortgeknipte koppies, nette pakken en stropdassen uit de vroege jaren 60 in vergelijking met de langere kapsels en de hippe vrijetijdskleding anno 1980. Ook Zilverschoon zelf zien we in verschillende bandsamenstellingen voorbijkomen.

Volledig scherm © Jan van Hekezen.

De geboren Fries, die in Zaltbommel opgroeide en er 30 jaar woonde, speelde destijds als toetsenist in meerdere groepen. Aan de keukentafel van zijn pas betrokken nieuwbouwwoning vertelt hij hoe het werk tot stand kwam. ,,Allereerst maakte ik een opsomming van de groepjes die tussen 1960 en 1980 optraden in de Bommelerwaard, en dat waren er nogal wat. Ik selecteerde er 56 die ik allemaal een plekje in het boek wilde geven."

Tijdrovende klus

,,Daarna begon de grote en tijdrovende klus. Ik hield 35 interviews met mensen uit het wereldje van toen. Met anderen kwam een e-mailcorrespondentie op gang. Dat alles leverde veel informatie en leuke anekdotes op. We neusden in plakboeken en zochten beeldmateriaal bij elkaar om de verhalen te illustreren."

Het boek is vooral bedoeld voor wie het heeft meegemaakt, vindt de schrijver, ,,Maar ook voor degenen die het nog moeten ontdekken." Nico van Bockel, Rob Metz, Henk Laheij en Jan Hekezen, ook jarenlang actief in de Bommelerwaardse muziekwereld, hielpen bij de research. Dochter Geertje Zilverschoon redigeerde het schrijfwerk.

Muzikantencarrière

Over zijn eigen muzikantencarrière vertelt hij: ,,Ik had pas een paar jaar pianoles toen de rage om in een bandje te spelen een hoogtepunt bereikte. Daar wilde ik aan meedoen. Er moest dus een Philips Philicorda komen, zo'n elektrisch orgeltje. Met drie anderen richtten we The Clean Silver Set op. De naam was een vertaling van mijn achternaam Zilverschoon, want een Engelse naam was de norm. In die eerste samenstelling traden we op tussen 1967 en 1969. Daarna speelde ik nog in zes andere bandjes, onder meer in The New Shuffles. In 1981 ben ik gestopt. Verkering, trouwen en kinderen hè."