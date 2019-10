Populaire Facebookpagina dierenasiel Bruchem is inzet van kort geding

Verschui­ving afkomst arbeidsmi­gran­ten: ‘Moldaviërs zijn de nieuwe Polen’

12:40 WAARDENBURG - De buitenlandse arbeider die in het rivierengebied in de tuinbouw werkt, is binnen enkele jaren in de helft van de gevallen geen Pool. Dat voorspelt Cees van Doorn, directeur van uitzendbureau VDU in Waardenburg.