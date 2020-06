PostNL breidt op De Wildeman in Zaltbommel distributienetwerk uit

Het distributiecentrum heeft een oppervlakte van ruim 27.000 vierkante meter. Het is op zeer korte termijn een van de vier distributiecentra van PostNL die bestemd zijn voor overslag, het zogeheten crossdocking. Er worden vanuit Zaltbommel geen distributieritten naar klanten gereden, maar het is een centrale plaats voor de verspreiding van zendingen over de rest van het netwerk van 25 distributiecentra van PostNL, zoals de vestigingen in Den Bosch en het in november 2019 geopende distributiecentrum in Tilburg.

Nieuwegein schakelt over op pakketten

Zaltbommel neemt de overslag over van een van de twee distributiecentra in Nieuwegein. Die locatie wordt volgens een woordvoerster geschikt gemaakt voor de verspreiding van kleine pakketten. Net als andere distributiebedrijven heeft PostNL de handen vol aan het verwerken van sterk groeiende aantal bestellingen bij webshops. Wat de komst van PostNL voor gevolgen heeft

Derde distributiecentrum door Hercuton

De bouwer van het distributiecentrum is Hercuton uit Nieuwkuijk. Dit bedrijf bouwde eerder op De Wildeman het grote distributiecentrum dat DHL in 2019 in gebruik nam. En in 2013 bouwde de onderneming uit Nieuwkuijk het gebouw voor Hitachi. Daarmee is Hercuton goed voor een kleine 100.000 vierkante meter aan distributiecentra op dit Zaltbommelse bedrijventerrein. Tel daar de 50.000 vierkante meter van Mainfreight bij op en dan is duidelijk dat Zaltbommel in trek is bij dit soort bedrijven.

Vrachtverkeer via Doornepol naar A2