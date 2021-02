Poysian maakt gerechten hier net zo pittig als in Thailand

Er is nog veel werk te verzetten, maar als alles volgens schema verloopt en de coronamaatregelen het toelaten, is de Bommelse binnenstad medio 2021 een restaurant rijker. Koken en gasten verwennen zit de Thaise Poysian Hüttmann (38) in het bloed. Sinds haar komst naar Nederland, nu twaalf jaar geleden, verzorgt ze af en toe maaltijden bij mensen thuis. Samen met echtgenoot Jeroen (49) runde ze korte tijd een huiskamerrestaurant in hun woonhuis in Heerewaarden. ,,Het was een succes, maar er kwamen strubbelingen over vergunningen, waardoor we moesten sluiten”, vertelt het koppel twee jaar na dato.