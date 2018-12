Praktijkschool De Brug kijkt terug op een topjaar

Een succesjaar. Zo mag je 2018 op praktijkschool De Brug in Zaltbommel wel noemen. De school ging, na een zeer positief bezoek van de Onderwijsinspectie in december 2017, al lekker januari in. Enkele weken later bleek hoe groot de tevredenheid was. De school, die ruim honderd leerlingen telt, werd uitgeroepen tot ‘Excellente School’. ,,Vaak wordt gezegd dat het voor kleine scholen niet mogelijk is om aan de hoogste kwaliteitseisen te voldoen”, vertelt directeur Hans van Gent. ,,Dat je daar een zekere omvang voor moet hebben. Wij hebben het tegendeel bewezen.”