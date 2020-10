Praten over goeie ouwe tijd, dat kon niet meer; Astrid Damen schreef daarom een boek

ALEM - Op het aanrecht staat een pruttelpotje met daarnaast een busje Buisman, aan de waslijn hangt de borstrok en op tafel liggen diverse oude spelletjes. Op zolder bij Astrid Damen ga je zomaar zeventig jaar terug in de tijd. Normaal is haar museum ‘t Schuurke in Alem een bron van inspiratie om te vertellen over het boerenleven van toen. Maar nu Astrid niet meer bij de mensen langs kon gaan, werd het tijd voor een boek.

De tijd waar ze het zo graag over heeft, was volgens haar sober en gezellig. Een periode waarin huishoudens met tien kinderen eerder regel dan uitzondering waren. ,,Als de baby vier maanden was, kwam meneer pastoor informeren wanneer de volgende kwam”, zegt Damen (60). ,,In de stad ging het er toen al anders aan toe. Een vrouw, zo’n echte haaibaai, had de pastoor tuk. Toen hij na het derde kind vroeg waar de volgende bleef, vroeg ze wanneer hij tijd had. De pastoor is nooit meer teruggekomen.”

Vol met verhalen

Deze anekdote is typerend voor Damen. Ze zit er vol mee. Alle verhalen zijn nu gebundeld in een boekje, ‘t Komt zoals ‘t komt. ,,Ik geef al jaren lezingen in verzorgingstehuizen en bij ouderenverenigingen door het hele land. Dan neem ik een doos met oude spullen mee en vertel over vroeger. Er komen dan prachtige verhalen los. De mannen worden weer de kwajongens van toen en de vrouwen voeren het liefst het hoogste woord. Ik hou van mensen en hun vertellingen en besloot ze op te schrijven. En toen ik wegens corona geen lezingen meer kon geven, had ik hier meer tijd voor.”

Volledig scherm Astrid Damen, schrijfster van 't Komt zoals 't komt. ,,Een uitdrukking van mijn moeder. Je hebt het nu eenmaal niet altijd zelf in de hand." © copyright Marc Bolsius

Het schrijven kostte Damen weinig moeite. Ze schrijft zoals ze praat, snel en veel. Naast verhalen, staan er ook gedichten in die soms zomaar bij haar opkomen. Over een bijzondere glimlach of eerste indruk. ,,Een oude buurvrouw zei dat het net leek of ze weer aan de keukentafel bij haar moeder zat, toen ze het boek las.”

Een moment samen

,,Natuurlijk is er ook veel verdriet, vooral bij familieleden van mensen met dementie. Zo herinner ik nog een lezing waarbij we oude liedjes zongen. Vooraan zat een oud echtpaar, hand in hand. De man woonde nog op zichzelf en zijn vrouw was aan het dementeren. Iemand zette ‘Daar bij die waterkant’ in. Iedereen zong mee. De man kuste zijn vrouw net als vroeger en ze hadden weer een moment samen. Dát vind ik dus mooi om te zien.”

Nu ze er zo over vertelt, mist Damen de lezingen extra hard. ,,Voor corona ging ik zo’n drie keer per week op pad, door heel Nederland. Nu kan dat natuurlijk niet. Ik mis de mensen en ben ook bang dat ik sommigen niet meer zal zien. ‘t Komt zoals ‘t komt, zoals de titel van het boek al zegt. Een uitdrukking van mijn moeder. Je hebt het nu eenmaal niet altijd zelf in de hand.”

