Pretvaarders en rustzoekers zoeken het water op

WELL/HEUSDEN - Vakantie in Nederland is hot deze zomer. Het Brabants Dagblad dompelt zich deze vakantie onder in de wereld van de pleziervaart. Vandaag aflevering twee: wie gaan er deze zomer allemaal het water op?

'Het is veel drukker dan normaal en onder de passanten zien we veel nieuwe gezichten'', zegt Gerard Blankers, havenmeester in Kerkdriel. Ook zijn collega Gerard van Haperen, al dertien jaar verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de Heusdense jachthaven, ervaart het seizoen 'anders dan gewoonlijk'. ,,Het liep de laatste weken overal storm met de verkoop van bootjes. Die zien we nu allemaal binnenkomen. Dagtoeristen, vooral de wat oudere jeugd. En ook het aantal waterscooters is flink toegenomen.''

De bevindingen van het tweetal worden bevestigd door schipper Peter van Raamsdonk, die afwisselend de ponten Waalwijk-Drongelen, Bern-Herpt en het Capelse Veer bestuurt. Hij stoort zich aan 'de onervarenheid van de nieuwkomers'. ,,Ze hebben geen benul van de regels op het water en weten niet dat een pont voorrang heeft op de recreatievaart. Dat betekent voor ons extra uitkijken, want we willen geen jacht tegen de kont varen.''

Hutje Mutje

In de havens en langs de oevers is de populariteit van vaarvakanties goed te merken. Vooral op mooie dagen is het hutje mutje aan de steigers en bij de strandjes. Opmerkelijk is de diversiteit onder de vaartuigen: luxe jachten liggen gebroederlijk naast opgekalefaterde motorbootjes en trendy sloepen dobberen naast gehuurde 'blokhutboten'.

Minstens zo groot zijn de verschillen tussen de opvarenden: van jonge gezinnen tot gepensioneerde koppels en van streekgenoten tot randstedelingen. Zelfs de manier waarop ze de waterrecreatie beleven, is totaal verschillend, al zijn daarin duidelijk twee categorieën te onderscheiden: de pretvaarders en de rustzoekers.

Schoolvrienden uit Den Bosch

Vijf schoolvrienden uit Den Bosch behoren tot de eerste groep. Bij een strandje in Well knopen ze een piepklein kajuitbootje aan een wilgentak, sjouwen een koelbox op de kant en zetten de muziek een paar streepjes harder. ,,De boot is van zijn vader'', wijst een van hen. ,,Omdat onze vakantie in Spanje niet doorgaat, mogen we hem deze vakantie af en toe lenen. Wel even wennen, we hebben nooit eerder gevaren, maar het is wel lachen.''

Een stuk rustiger is het op het achterdek van de luxe boot waarop Erik en Angel Meerman uit Spijkenisse genieten van het late middagzonnetje in de Heusdense haven. ,,Ons zoontje Dion is pas 7 maanden en we zien het door de corona niet zitten om met hem in een vliegtuig te stappen.''

Slapen in Hedel

In Drimmelen doet botenverhuurder Van den Diepstraten goede zaken. De familie De Raaf, uitgesproken rustzoekers, behoort tot de meest trouwe klanten. Ze komen er al jaren. Ook deze zomervakantie zijn vader Michiel Alexander, moeder Manon en de kinderen Roos (9) en Bas (10) vrijwel dagelijks in de Biesbosch te vinden.

Slapen doen ze thuis, in Hedel. ,,Toch wat handiger dan in een tentje'', aldus Manon. Ze genieten van de natuur en houden een gloedvolle verhandeling over hun hobby. ,,Mooi dat veel Nederlanders dankzij corona de schoonheid van hun eigen land ontdekken'', vinden ze. Ook de kinderen zijn enthousiast. ,,Je ziet allemaal gave dieren en we mogen helpen met aanmeren.‘’

