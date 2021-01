Prima, een mooie, groene Wordenseweg, zolang het maar veiliger wordt

VELDDRIEL/KERKDRIEL - Als de Wordenseweg bij Velddriel voorjaar 2022 op de schop gaat, dan is het vooral zaak dat de snelheid van de weggebruikers omlaag gaat. ,,Een groenere weg is prima, zolang het maar veiliger wordt.”

Dat was woensdagavond te horen bij een eerste online ‘inloopavond’ over de hoognodige aanpassing en verbetering van de ontsluitingsweg tussen de Provincialeweg en de kern Kerkdriel. De weg moet meer smoel krijgen, een waardige toegang tot Kerkdriel, liefst met een fraaie bomenlaan. En straatverlichting waar vleermuizen geen last van hebben. En misschien wel met flauwe oevers voor de watergangen. Dat is goed voor plant en dier en het zorgt voor een mooie aansluiting op het landschap.

Quote Geef ons maar een geblokte vlag, het is hier net een racebaan Deelnemer inloopbijeenkomst

Alles leuk en aardig, was de teneur van de bijeenkomst, maar de veiligheid moet toch echt voorop staan. ,,Geef ons maar een zwart-wit geblokte vlag, want het is hier net een racebaan”, vertelde een bewoner.

Riskante inhaalactie

Zo maar een momentopname op woensdag aan het eind van de middag. Op de Wordenseweg mag niet harder dan 50 worden gereden. Er staan woningen en bedrijven, er rijden fietsers, er wordt opvallend veel gewandeld langs de weg. Het gaat een automobilist die richting Kerkdriel rijdt allemaal niet snel genoeg, waarna een riskante inhaalactie volgt. Er wordt boos met de lampen geseind.

Voor de bewoners en de mensen die de weg vaak gebruiken, is dit gesneden koek. Het ging donderdagavond veel en vaak over hardrijders. En over het zware vrachtverkeer dat langsdendert. Het punt is dat de weg momenteel te smal is voor al dat verkeer. Vrachtwagens kunnen elkaar soms maar net passeren. Te zwak ook. De noordkant is nog net niet aan gort gereden. De gemeente wil dat moment voor zijn.

Mooier, groener... en breder

De Wordenseweg moet dus niet alleen mooier en groener, maar ook breder worden. Maar als dat ondoordacht gebeurt, dan wordt er vanaf de zomer van 2022 alleen maar harder gereden. En daar zitten de bewoners niet op te wachten. Op verkeersdrempels ook niet, ,,want dan liggen we straks te schudden in bed”.

Over een oplossing voor dat dilemma gaan gemeente en bewoners en ondernemers dit jaar met elkaar sparren. Dat moet in december uitmonden in een definitief plan.