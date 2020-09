Primeur: vanavond dankzij spraakherkenning live ondertiteling van raadsvergadering Zaltbommel

Eigen energielo­ket voor Maasdriel

11 september KERKDRIEL - Negen maanden na de opening van een energieloket in Zaltbommel heeft nu ook Kerkdriel een plek waar inwoners terecht kunnen voor onafhankelijk advies over verduurzamen van de woning. Energieadviseur Sjaak van Balen is iedere woensdagmiddag in het gemeentehuis van Maasdriel beschikbaar voor vragen over maatregelen om energie te besparen.