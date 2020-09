Primeur voor Bommelerwaard: Waakmand nu ook voor sterfgevallen thuis

Een tijdschrift, een plaid, kaarsen, wat fruit. Een greep uit de producten die in de Waakmand zitten en waar mensen die thuis aan een sterfbed zitten iets aan hebben. Want hoewel veel mensen tegenwoordig overlijden in een ziekenhuis, verpleeghuis of hospice gaan er ook nog altijd zo'n 40.000 mensen per jaar thuis dood.