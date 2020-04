Primeur voor Nieuwaal: een orchideeën drive-in; hoe minder planten in de container, hoe beter

Als de veiling bloemen en planten maar mondjesmaat wil hebben en vernietigen doodzonde is, dan zit er maar één ding op. Verkopen bij de kas. Diverse tuinders in de Bommelerwaard regelen vrijdag en zaterdag een drive-in-verkoop, dé manier om de nodige afstand tot de klanten te houden.

Quote De afgelopen weken heb ik voor een paar ton aan planten moeten weggooien Wilco Verhoven, Orchideeënkwekerij Artisan Nieuwaal

Voor orchideeënkweker Wilco Verhoeven van Artisan in Nieuwaal is de drive-in dit paasweekend een primeur. ,,De coronacrisis slaat in de sierteelt hard toe en dan word je creatief”, legt Verhoeven uit. Ook hij kampt met het probleem dat de bloemenveiling maar mondjesmaat planten wil hebben, om de markt nog enigszins te beschermen. ,,De afgelopen weken heb ik 30 tot 40 procent moeten weggooien, zo’n 25.000 planten en dat is goed voor een paar ton.”

Mogelijk voor moederdag op herhaling

Dat de drive-in dat gat zal dichten, dat verwacht Verhoeven niet. ,,We gaan voor de positieve insteek: alles wat we verkopen hoeft niet de container in.” Om belangstellenden voor de verkoop niet de hele Bommelerwaard door te laten rijden, heeft Verhoeven de samenwerking gezocht met zijn collega’s van kwekerij De Liesvelden in Poederoijen en De Sassenhof in Bruchem. ,,Als er animo is, dan gaan we voor moederdag nog een keer op herhaling.”

Verhoeven heeft ook nog een ander verkoopkanaal opgezet. Zijn orchideeën biedt hij sinds een week ook te koop aan via Bol.com. ,,Ook dat gaat nog mondjesmaat, maar alles is meegenomen.”

Fruit-Febo

Bij Dutch Berries in Zuilichem was de eerste drive in al eind maart. Eerst voor kalanchoë en chrysanten en afgelopen weekend met de eerste aardbeien. Op doordeweekse dagen zet het bedrijf een soort fruit-Febo in, maar klanten die langs rijden druist niet in tegen de RIVM-regels. Alleen gepast - contant - betalen liet het bedrijf ook varen.

QR-code