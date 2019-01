Primeur voor zwakke Waaldijk Gameren

Update Man uit Erp in Geldrop opgepakt in busje met drugsgrond­stof, zoektocht in Hoenza­driel levert niets op

18 januari HOENZADRIEL/ ERP/ GELDROP - Een drugsvondst in Geldrop heeft donderdag geleid tot een politie-inval in Hoenzadriel. De inval, in een pand aan de Hoenzadrielsedijk, heeft niets opgeleverd. Wel werd in de zaak een man uit Erp opgepakt. Het gaat om de 35-jarige bestuurder van de auto die in Geldrop aan de kant werd gezet.