Proces over xtc-lab Brakel acht maanden uitgesteld wegens zieke advocaat

Zonder vers gaan Zaltbommel­se supers op zondag niet open

22 mei ZALTBOMMEL/GAMEREN - Wie op zondag in Zaltbommel boodschappen wil doen, moet nog even geduld hebben. De supermarkten in Zaltbommel gaan pas op zondag open als de winkels op die dag ook bevoorraad kunnen worden. ,,Ik moet op zondag vers brood en andere verse producten kunnen verkopen, anders is zondagopenstelling een wassen neus.”