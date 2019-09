Procesdag 2 van de grote ontuchtzaak Alem: wat wordt de strafeis?

Aanhouding Zuilichem: ineens is het buurmeisje verdachte

1:28 ZUILICHEM - Nog geen etmaal geleden smeulde de overkapping in de ene tuin in De Boogerd in Zuilichem. Afgelopen zaterdag nog stond een conifeer in de voortuin twee huizen verderop in brand. En gisteravond rond tien uur moest het buurmeisje in het middelste huis mee naar het politiebureau.