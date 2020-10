Projectontwikkelaar treitert Sinterklaas kasteel Ammersoyen uit

Het is een paar weken voor pakjesavond als de burgemeester, met Erika Terpstra in de rol van Henny van Kooten, komt vertellen dat Sinterklaas en zijn pieten het kasteel onmiddellijk moeten verlaten. Het zou op instorten staan en volgens de burgemeester is daarmee de veiligheid van de bewoners in het geding. Het is echter de projectontwikkelaar die het gerucht de wereld in heeft geholpen. Hij laat dingen in het kasteel gebeuren die er op wijzen dat het inderdaad slecht gesteld is met het gebouw.