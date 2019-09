Protest tegen Doggywonderland in Nieuwaal

VVD Maasdriel gaat door het stof over motie van wantrouwen tegen wethouder

20 september KERKDRIEL - De VVD Maasdriel heeft excuses aangeboden voor de motie van wantrouwen die de partij in juni heeft ingediend tegen wethouder Peter de Vries. ,,Achteraf gezien hadden we dit niet moeten doen. Het spijt me enorm, maar het is gebeurd”, zei VVD-raadslid Hans van der Zalm.