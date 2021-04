Protest tegen tijdelijke woningen Bussenerweg Kerkdriel: ‘Niet nog meer druk op Paterstraat’

Dat laat Janus Liebregts namens de bewoners weten in een brief aan burgemeester en wethouders van Maasdriel en de gemeenteraad. De Bussenerweg is bij Woningstichting Maasdriel en de gemeente in beeld voor een tijdelijke wijk van 21 woningen. Die moeten dienen als onderkomen voor de bewoners van de flats aan de Ipperakkeren. De drie flats van een halve eeuw oud gaan in 2023 tegen de vlakte. Ter overbrugging is er tijdelijke huisvesting nodig, want de herbouw van 48 woningen gaat pas in 2024 van start.