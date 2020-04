Provincie nu nog tegen uitbreiding camping Bruchem, maar wil regels aanpassen

De eigenaar van camping ‘t Meulenhuis in Bruchem wil uitbreiden en in het buitengebied woningen neerzetten voor 150 arbeidsmigranten. Nu kan dat niet, omdat het niet past in het landschapsbeleid van de provincie Gelderland. De uitbreiding van de camping is namelijk gepland in het zogeheten ‘waardevol open gebied’. ,,Hier koesteren we de openheid, en zijn geen ontwikkelingen toegestaan die dit aantasten”, schrijven Gedeputeerde Staten (GS) aan burgemeester en wethouders van Zaltbommel. Die hadden GS om een standpunt gevraagd.