Provincie velt geen oordeel over Schreuders-deal

Auto mist bocht en rijdt in sloot bij Zaltbommel, automobi­lis­te niet gewond

ZALTBOMMEL - Een automobiliste is woensdagmiddag met haar auto bij Zaltbommel het water in gereden. Ze verloor in een bocht op de Koxkampseweg de macht over het stuur en belandde via een steile graswand in de sloot.

7 december