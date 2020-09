Provincie wil meer meer bomen op het Gelderse boerenland

Clubs dreigen om te vallen als Avri kort op oud papier

27 augustus ROSSUM/GELDERMALSEN - Of er genoeg mensen te porren zijn om op zaterdagochtend te helpen op de milieustraat? Huib de Vries, voorzitter van Fanfare Juliana in Rossum, heeft zo zijn twijfels. Aan de andere kant kunnen de verenigingen het geld niet missen wat ze van Avri krijgen voor het inzamelen van oud papier. ,,Het zou de doodsteek zijn als we het geld, of een deel ervan, moeten missen. En dat geldt voor meer verenigingen.”