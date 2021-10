Puinhoop op A2 bij knooppunt Deil na kantelen vrachtwagen, verbindingsweg uren dicht

Video Veel roet-, rook- en waterscha­de bij fikse brand in Velddriel

23 september VELDDRIEL - Een schuur waarin landbouwvoertuigen stonden opgeslagen, is in de nacht van woensdag op donderdag in brand gevlogen. Dat gebeurde omstreeks 02.10 uur aan de Veilingweg in Velddriel.