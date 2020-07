Puur Betuws en Werkzaak bezorgen streekproducten aan huis; lokaal, sociaal én lekker

GELDERMALSEN - Fruit uit de Betuwe of kaas uit de Bommelerwaard? Maar ook streekproducten als vlees, wijn, groente en houdbare producten? Vanaf dinsdag 7 juli wordt het allemaal bezorgd, thuis of bij je bedrijf of instelling, door de nieuwe online winkel Puur Betuws. Het motto van het bedrijf is lokaal, sociaal en lekker.

Het is een bijzonder samenwerkingsproject van Werkzaak Rivierenland, Coöperatie De Fruitmotor, Coöperatie Food Value en de Betuwse Fruitshop.

,,We starten vandaag met één elektrische bestelwagen. We hopen dat er over een paar jaar veel meer zullen rijden‘’, zegt projectleider Werkzaak Theo Niënhaus. ,,Dat zou voor ons als Werkzaak, maar ook voor producent, klant en milieu heel goed nieuws zijn.’’

Afstand arbeidsmarkt

Ook algemeen directeur Elfriede Boer en directeur Stef Visser van Werkzaak zijn optimistisch over het nieuwe initiatief: ,,We werken met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en zo volop mee kunnen draaien.’’

Visser: ,,Er zijn ook andere voordelen. Staat u er wel eens bij stil hoeveel kilometer een Betuwse appel, peer of stuk kaas aflegt voordat die van de producenten bij u thuis op het bord belandt? Dat kan veel korter. Daardoor is het product verser en heb je minder milieuschade. Pure winst.’’

Puurbetuws.nl

Het principe is simpel. Thuis, of op je werk, achter de computer vul je de bestellijst in op puurbetuws.nl. Producenten van streekproducten uit Betuwe, Land van Maas en Waal en Bommelerwaard bieden producten aan die bij hun bedrijf worden opgehaald door medewerkers van Werkzaak.

In het magazijn van Werkzaak in Geldermalsen worden de pakketjes samengegesteld en daarna bij de klanten afgeleverd. Iedereen in de regio kan zelf zijn pakket samenstellen en dat wordt dan binnen twee dagen aan huis afgeleverd.

Vijf dagen per week

Er wordt vijf dagen per week met de duurzame Puur Betuws-bestelwagen bezorgd, vooralsnog door drie medewerkers van Werkzaak: Hans de Gier, Real de Groot en Wim van Ingen. Dat kan bij iedereen die woont of werkt in het werkgebied van Regio FruitDelta Rivierenland.

Tiel

Met de gemeente Tiel en de personeelsrestaurant Smaakzaak van Werkzaak zijn de eerste grote klanten al vastgelegd en na de verbouwing van het gemeentehuis doet West Betuwe ook mee. Contactpersoon en gezicht van Puur Betuws is Koen Poldervaart van de Betuwse Fruitshop in Geldermalsen: ,,Met Puur Betuws zorgen we ervoor dat 80 procent van de verkoopprijs daadwerkelijk terechtkomt bij de boer.’’

Betuws Best

Aanvankelijk was het de bedoeling van de initiatiefnemers om alleen te leveren bij instellingen en bedrijven. Niënhaus: ,,Maar toen de coronacrisis uitbrak en mensen veel meer thuis zijn gaan werken zijn we gaan omdenken. En nu bezorgen we ook bij mensen thuis. We zijn benieuwd. We zoeken samenwerking met Betuwse merkproducten die onder de naam Betuws Best en Heren van Malsen verkocht worden. Die willen we ook bezorgen.”

Quote Door de coronacri­sis zijn we gaan omdenken Theo Niënhaus, Werkzaak Rivierenland De wethouders Collin Stolwijk (Culemborg) en Ton van Maanen (West Betuwe) zijn enthousiast: ,,Het is een mooi sociaal project en een stimulans voor onze ondernemers.’’

Ecologisch

Het doel is om lokale landbouw ecologischer te maken. En om de oorspronkelijke voedselproducten van de streek te versterken. De online winkel start met twintig leveranciers en tweehonderd producten. Iedere leverancier die aantoonbaar op weg is naar ecologisch telen en afkomstig is uit de regio, is welkom.