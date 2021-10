Puur Betuws zet in op ondernemers bij proefbijeenkomst in Hedel

Collectie­ve verzeke­ring voor zorgkosten nog altijd in de lift

4 oktober KERKDRIEL/ZALTBOMMEL - De collectieve zorgverzekering blijft in trek bij mensen met een laag inkomen. Het aantal verzekerden steeg in 2020 tot 1205, een groei van 8,5 procent. 116 mensen maakten de overstap. ,,Er is heel goed reclame gemaakt via social media en ook mond-tot-mond-reclame werkte goed", concludeert de Maasdrielse wethouder Anita Sørensen.