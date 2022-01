Raad gooit ‘kont tegen de krib’ over verbredingsplan A2 en wil zelf meepraten met het Rijk

DRUGSKAART BOMMELERWAARD ‘Levendige hennephan­del’ in Zaltbommel, maar na bijna vier jaar zijn geëiste straffen heel mild

ZUTPHEN – Het pand aan het Van Voordenpark in Zaltbommel, waar afgelopen zomer 14 kilo hennep in het systeemplafond werd gevonden, was in juni 2018 ook al verstopplaats van hennep. De politie vond er toen 330 hennepstekken, 26 kilo gedroogde hennep en allerlei benodigdheden voor grootschalige hennepteelt.

