Raad Maasdriel stelt waslijst met eisen aan verkoop van De Kreek aan EuroParcs

Dudley bezorgt brandweer, buitendien­sten en bomenrooi­ers veel werk

HEDEL/WAARDENBURG - Storm Dudley heeft in de nacht van woensdag op donderdag heel wat brandweermensen uit hun slaap gehouden. Met name na 03.00 uur was het razend druk voor de brandweer in de Bommelerwaard en West Betuwe. Bomen die bijna of helemaal omvielen; de overlast voor verkeer en stormschade vormden het voorafje voor storm Eunice.

18 februari