Raad Maasdriel wil Hedelse brug naar Prinses Irene Brigade noemen, net als brug in Oirschot

Het initiatief van D66, gepresenteerd tijdens de algemene beschouwingen, was aanvankelijk om de brug te noemen naar Willem de Roos, de luitenant die voor zijn heldendaden in Hedel de hoogste Nederlandse militaire onderscheiding kreeg: de Militaire Willemsorde. Net als de John Frostbrug in Arnhem zou de al decennia naamloze brug prima de naam kunnen dragen van één man.

Te veel eer

Een meerderheid van de gemeenteraad vindt dat echter te veel eer en wil de brug liever naar de hele brigade noemen. Ook al is er in Oirschot al een brug met die naam. De nieuwe wijk De Groene Akkers krijgt al straten die genoemd zijn naar individuele leden van de Irenebrigade die in Hedel zijn gesneuveld.

Volgens Tom van Engelen van D66 draagt het blijvend in herinnering houden van de strijders tegen de nazi-bezettingsmacht bij aan het besef dat vrijheid een groot goed is, zeker in het kader van de viering van 75 jaar bevrijding.

Enthousiaste aanbevelingen

,,Bij het onderzoek naar de straatnamen voor De Groene Akkers ontdekten we dat een belangrijk object al decennialang zonder naam door het leven gaat.” D66 had de keuze voor Willem de Roos voorgelegd aan conservator Hans Sonnemans van het museum van de brigade in Oirschot en aan generaal buiten dienst Arie Vermeij, voorzitter Stichting Brigade en Garde Prinses Irene. Beiden waren zeer enthousiast en die aanbevelingen hield D66 de raad voor.

De Prinses Irenebrigade, in Engeland gevormd uit Nederlandse militairen en andere vrijwilligers, zette in augustus 1944 voet aan land in Normandië. In april 1945 vielen de brigade en de Britse Royal Marines vanuit Crèvecoeur Hedel en Alem aan in een poging om een bruggenhoofd te vestigen ten noorden van de Maas. Enkele dagen voor de aanval, die van 22 op 23 april begon, stak luitenant Willem de Roos met enkele manschappen al de Maas over om Hedel te verkennen.

Rekruten dopen in de Maas

Van Engelen vindt het eerbetoon ook passen bij de traditie van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, de opvolger van de Irenebrigade, om rekruten die voor hun opleiding zijn geslaagd in de Maas bij Hedel te dopen.

Peter van Boxtel van het CDA wilde de brug liever niet naar één persoon noemen, maar naar de hele brigade. Maar volgens Van Engelen draagt een brug over het Wilhelminakanaal in Oirschot die naam al. Daarnaast ligt er bij die brug in Oirschot sinds kort een voetgangers- en fietsbrug die naar twee gesneuvelde leden van de brigade is genoemd.