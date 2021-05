Raad van State kritisch over plan van oud-kweker voor vijf huizen in boomgaard Opijnen

‘Laat HRC’14 niet in de kou staan’, vraagt voorzitter, maar half miljoen extra voor nieuw complex splijt politiek Maasdriel

19 mei ROSSUM/KERKDRIEL - Het is nog geen gelopen race of de Maasdrielse gemeenteraad met een half miljoen euro extra over de brug komt voor het nieuwe complex van voetbalclub HRC’14. De kwestie drijft zelfs een wig in de coalitie. Samen Sterk Maasdriel wil vasthouden aan de maximale bijdrage van 1,25 miljoen. Bij het CDA wint de plaatsvervangende schaamte het van het passen op de centen.