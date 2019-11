Raad Zaltbommel is zwaar teleurgesteld in wethouder; oplossing voor luierafval blijft uit

Dat wethouder Willem Posthouwer in een bijzinnetje liet weten dat een oplossing voor de verwerking van luierafval nog niet in zicht is, ging er bij de Zaltbommelse politiek donderdagavond niet in. Posthouwer had beloofd dat er deze week een voorstel zou liggen over gescheiden inzamelen van incontinentiemateriaal. En dat hadden de raadsleden ook beloofd aan de mensen van wie ze vragen kregen. Deze week zou er duidelijkheid zijn over een oplossing. ,,En nu blijkt dat we die mensen al die tijd lulkoek hebben verkocht”, klonk het bij SP en CDA. ,,Ons geduld met deze wethouder is wel zo’n beetje op”, zei Martijn Stoutjesdijk van de SP.