Ravage op A2 bij Zaltbommel, duo springt net op tijd weg voor appende chauffeur die rode kruizen negeert

UpdateZALTBOMMEL - Een weginspecteur van Rijkswaterstaat en een medewerker van de bergingsdienst zijn woensdagavond aan de dood ontsnapt op de A2 bij Zaltbommel. Een vrachtwagen reed op een afgesloten rijstrook van de snelweg op hen in. De twee konden volgens Rijkswaterstaat en de politie nog net over de vangrail springen.

Het ging rond 18.45 uur mis op de snelweg ter hoogte van de Martinus Nijhoffbrug. De inspecteur was daar samen met een berger om een automobilist met pech te helpen. De rijstrook - er is daar geen vluchtstrook - was afgesloten met rode kruizen. Een appende vrachtwagenchauffeur reed echter toch over de strook. Hij is aangehouden.

Volgens Rijkswaterstaat zagen de inspecteur en de medewerker van de bergingsdienst de vrachtwagen op zich afkomen en moesten zij over de vangrail springen om hun leven te redden. Daarbij raakte de weginspecteur lichtgewond. De berger kwam met de schrik vrij. De vrachtwagen reed dwars door de vangrail heen en belandde op het fietspad.

Levensgevaarlijk

,,Het negeren van rode kruizen is levensgevaarlijk”, benadrukt Rijkswaterstaat. ,,Dat is ook vandaag weer gebleken. Je brengt de veiligheid van hulpdiensten en andere weggebruikers in gevaar. We sluiten rijstroken namelijk altijd af met een reden. Zo waren we nu een pechgeval aan het beveiligen.”

De politie spreekt van een ‘engel op de schouders’. ,,Gelukkig was er op dat moment niemand op het fietspad.” De vrachtwagenchauffeur is aangehouden en wordt verhoord. Volgens de politie was hij bezig met zijn telefoon.

Ravage tot diep in de nacht

Het ongeval leidt woensdagavond laat tot een flinke ravage op het stuk snelweg. De afhandeling daarvan duurt tot zeker 03.00 uur in de nacht. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Den Bosch wordt omgeleid via Gorinchem (A15, A27 en A59). De vertraging bedraagt rond 22.00 uur nog meer dan anderhalf uur, meldt de ANWB.

