Reactie op 600 spoorbezwaren nog niet in zicht

ProRail verwacht pas in de tweede helft van dit jaar te kunnen reageren op de 600 bezwaren die in het voorjaar van 2018 zijn ingediend tegen het plan voor het Programma Hoogfrequent Spoor Meteren-Boxtel. Dit moet mogelijk maken dat dit traject veel intensiever gebruikt gaat worden.

Toename overlast

Dat betekent veel meer passagiers- en goederentreinen door onder andere Zaltbommel, Maasdriel, Vught en Boxtel. Overal langs het spoor zijn mensen en instanties in de pen geklommen omdat ze het hier niet mee eens zijn. Ze vrezen forse toename van overlast in de vorm van lawaai en trillingen. Ook zijn er zorgen over de risico’s van de toename van het goederenvervoer, en dan met name als het gaat om gevaarlijke stoffen.

ProRail laat weten dat het verwerken van en reageren op al die bezwaren veel tijd kost. De reacties zijn volgens een woordvoerster eerst gelezen en geordend. Daarna zijn er bij elkaar zo'n 3.000 inhoudelijke punten uitgehaald, die vervolgens weer op onderwerp gesorteerd zijn. Uiteindelijk bleven er 675 punten over waarop inhoudelijk gereageerd moet worden. Sommige antwoorden zijn er volgen ProRail al, maar voor andere antwoorden is aanvullend onderzoek nodig. Dat wordt nu gedaan en ook dat kost tijd. ,,Als blijkt dat er mogelijkheden zijn voor verbeteringen, dan passen we de plannen aan", zegt een woordvoerster.

Eindplan